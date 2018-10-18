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Несколько этажей полыхают в жилой высотке Екатеринбурга

Наталья Вальханская
22:45 18.10.2018
В настоящее время из дома эвакуированы 78 человек, среди них 24 ребенка, спасены 18 человек.
Видео: dgyleta_57, Instagram

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в 16-этажном жилом доме на улице Таежной, сообщает региональный ГУ МЧС РФ.

По данным спасателей, горят две квартиры на 9 и 10 этажах, однако очевидцы в соцсетях пишут, что огонь уже успел перекинуться и на другие этажи.

В настоящее время из дома эвакуированы 78 человек, среди них 24 ребенка, спасены 18 человек.

Информация о пострадавших не поступала.

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