Несколько этажей полыхают в жилой высотке Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в 16-этажном жилом доме на улице Таежной, сообщает региональный ГУ МЧС РФ.

По данным спасателей, горят две квартиры на 9 и 10 этажах, однако очевидцы в соцсетях пишут, что огонь уже успел перекинуться и на другие этажи.

В настоящее время из дома эвакуированы 78 человек, среди них 24 ребенка, спасены 18 человек.

Информация о пострадавших не поступала.