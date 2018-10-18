Как в заброшенном доме: пациент снял на видео ужас волгоградской больницы

Житель Волгограда снял на видео здание муниципальной больнице №24 изнутри. Мужчину отправили на рентген, дорогу ему пришлось искать по нарисованным стрелочкам. Судя по кадрам, стены и лестничный пролет выглядят как в заброшенном доме.

Снятое видео мужчина выложил у себя на странице в «ВКонтакте».

«Меня направили на рентген позвоночника в больницу № 24 Красноармейского района. Такого я не видел очень давно», - заявил автор поста в комментарии.

По его словам, он находится в ужасе от мрачного антуража.