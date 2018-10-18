Полный беспредел: на Украине 200 человек напали на полицейских

На Украине, в Заричненском районе Ровенской области, во время патрулирования территории для противодействия незаконной добыче янтаря на сотрудников полиции напали около 200 человек, которые занимались поисками минерала. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Инцидент произошел приблизительно в 7.00 утра. Злоумышленники в балаклавах с битами и палками набросились на правоохранителей. В результате конфликта несколько полицейских получили травмы, а также были повреждены три служебные машины.

Отмечается, что сотрудники полиции сумели предотвратить конфликт. Тем не менее, информации о задержанных или пострадавших не предоставляется.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту следователи начали досудебные расследования.