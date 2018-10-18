Россия запросила учреждение третейской группы в ВТО по спору с США

Россия обратилась к Всемирной торговой организации с запросом о создании третейской группы по рассмотрению спора с США, касаемо пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

«По процедуре разрешения споров в ВТО, учреждение третейской группы запрашивается после стадии формальных консультаций, если на этих консультациях стороны не находят взаимоприемлемого пути разрешения спора без рассмотрения арбитрами», - говорится в заявлении ведомства.

При этом отмечается, что консультации между двумя сторонами были проведены 30 августа 2018 года.

Напомним, дополнительные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) были введены американской стороной в марте текущего года. После чего Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США.