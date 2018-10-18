СМИ: коалиция США нанесла удар жилым кварталам Дейр-эз-Зора

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла авиаудары по домам мирных жителей в населенном пункте ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом рассказал РИА Новости военный источник в Сирии.

«Такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома мирных жителей, помогая тем самым боевикам ИГИЛ*», - сказал он.

Государственное телевидение Сирии со ссылкой на местные источники заявило о жертвах и пострадавших среди мирных жителей. Их точное число пока не называется.

Ранее сообщалось, что в результате бездействия проамериканских формирований боевики установили полный контроль над полосой вдоль восточного берега Евфрата протяженностью почти 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

*ИГИЛ - террористическая группировка, деятельность которой запрещена на территории России.