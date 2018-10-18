СМИ узнали, кто виноват в аварии ракеты «Союз»

Следственные органы и комиссия, созданная «Роскосмосом» установили возможных виновных в повреждении датчика ракеты-носителя «Союз-ФГ», неисправность которого могла привести к аварии, случившейся 11 октября. Об этом сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

Собеседник агентства заявил, что старт, предположительно, оказался неудачным из-за ошибок «сборщиков», их фамилии были указаны в бортовых журналах. Данные документы хранятся в филиале ракетно-космического центра «Прогресс» на Байконуре, в них имеются все сведения обо всех операциях, которые проводились с ракетой со времени ее прибытия на космодром и до пуска. Следствие, как указал источник РИА Новости, уже изъяло необходимую документацию на предприятии-изготовителе в Самаре и в филиале на Байконуре.

На каком этапе сборщиками была допущена ошибка собеседник агентства не уточнил. Однако «с виной конкретных сотрудников», по его информации, «уже разбираются».

По словам источника, в аварии виноваты не только те, кто «непосредственно сделал что-то не так», но и контроллеры, и руководитель. Напомним, 11 октября произошла авария с ракетой «Союз-ФГ», которая должна была вывести пилотируемый корабль «Союз МС-10» к Международной космической станции. Экипажу, находившемуся на борту корабля, удалось катапультироваться.