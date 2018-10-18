Правительство РФ выделило 60 миллионов на пособия пострадавшим в Керчи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, по которому родственники погибших и пострадавших в результате атаки на Керченский политехнический колледж получат финансовую компенсацию.

Как следует из документа, опубликованном на сайте правительства РФ, семьи погибших получат по одному миллиону рублей. В то время как получившим тяжелые ранения будет выплачено 400 тысяч рублей.

Помимо этого, отмечается, что компенсация предусматривается и для людей, здоровью которых был нанесен легкий вред. Она составит 200 тысяч рублей.

Напомним, трагедия произошла 17 октября, когда 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек. Около 50 - пострадали. Состояние некоторых из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.