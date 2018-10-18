США отменили эмбарго на поставки оружия Украине

США приняли решение отменить оружейное эмбарго для Украины. Об этом сообщил спецпредставитель США Курт Волкер.

Он отметил, что несколько лет назад подобный шаг мог считаться провокационным, однако, по словам Волкера, Киев «имеет право защищать себя».

«Мы уже помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем», - добавил он.

Напомним, ранее Пентагон сообщил о намерении отправить на Украину противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на сумму порядка 47 миллионов долларов. При этом предполагается, что оружие не будет использоваться в Донбассе.

Также сообщалось, что для сдерживания угрозы «российской массированной атаки с применением авиации» президент Украины Петр Порошенко заявил о желании купить у американской стороны комплексы ПВО.