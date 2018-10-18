Боец MMA предложил казнить Кокорина и Мамаева

Боец MMA Денис Гольцов прокомментировал громкий скандал, который связан с российскими футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным.

«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу», - заявил боец ММА, сообщает «Спорт-Экспресс».

Гольцов добавил, что, по его мнению, футболисты по сравнению с другими спортсменами получают несоизмеримо много, «а делают намного меньше». Боец отметил, что за получаемые деньги спрос с игроков футбола должен быть больше.

«С них десять шкур нужно снять», - добавил Гольцов.

Напомним, Кокорин и Мамаев являются фигурантами нескольких уголовных дел, до восьмого декабря они были помещены под стражу. Восьмого октября Кокорин и Мамаев участвовали в двух драках. Сначала они совершили нападение на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а потом в кофейне на Большой Никитской в Москве избили директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя «НАМИ» Сергея Гайсина.