СМИ сообщили о планах США передать Украине устаревшие фрегаты

США могут начать поставку фрегатов типа Oliver Hazard Perry на Украину.

Как сообщает «Украинский военный портал», ссылаясь на собственные источники, в Министерство обороны Украины уже было направлено письмо с предложением о предоставлении военно-технической помощи военным силам страны от руководства США.

Уточняется, что корабли могут быть переданы в рамках программы «Избыточное имущество».

«Указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий», - передает издание.

Вышеназванные фрегаты производились в США в период в 1975 по 2004 год. За все время на воду были спущены более 70 кораблей Oliver Hazard Perry.