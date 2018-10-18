«Ушел дорогой мне человек» - клавишник группы «Нэнси» о смерти солиста Сергея Бондаренко

Клавишник и солист популярной в 90-х годах группы «Нэнси» Андрей Костенко на своей странице в Facebook сообщил о смерти солиста музыкального коллектива Сергея Бондаренко.

«Ушел из жизни мой друг Сергей Бондаренко - дорогой мне человек! Покойся с миром, Серега... Царствие небесное», - написал он в социальной сети.

Ранее сообщалось, что 18 октября основатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко написал в соцсети о смерти своего 31-летнего сына, который также был одним из солистов творческого коллектива. Подробностей случившегося отец Сергея не сообщил.

«Нэнси» - популярный музыкальный коллектив, который стал известен благодаря композиции «Дым сигарет с ментолом». В последнее время в группу входили Анатолий Бондаренко, его сын Сергей и Андрей Костенко.