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В НИИ Рошаля рассказали о состоянии пострадавших из Керчи

Дарья Михалина
19:55 18.10.2018
Директор НИИ Рошаля рассказал о состоянии шести раненных в результате атаки на керченский колледж.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш рассказал о состоянии прибывших в Москву пострадавших в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Он заявил, что всего в столицу были транспортированы шесть человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Митиш отметил, что трое человек находятся в сознании, в то время как трое других погружены в медикаментозную кому.

В настоящий момент проводится полный комплекс диагностических лечений для оказания дальнейшей медицинской помощи.

При этом Митиш заверил, что врачи окажут полный комплекс хирургических лечений, если понадобятся хирургические вмешательства.

Ранее сообщалось, что пострадавших при нападении в Керчи в крайне тяжелом состоянии доставили в Москву.

Напомним, в результате атаки 18-летнего студента политехнического колледжа Владислава Рослякова на учебное учреждение, устроившего взрыв и стрельбу, погиб 21 человек, еще около 50 пострадали.

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