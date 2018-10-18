Возбуждены уголовные дела против вице-мэра Сочи и его подельников

Против задержанных вице-мэра Сергея Юрина, его адвоката Александра Литвинова, бывшего вице-мэра Анатолия Рыкова и их подельников Николая Гребенюка, Андрея Левентюка, Игоря Строганова и Александра Иванова были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки» в зависимости от роли каждого из обвиняемых в инкриминируемых преступлениях. Об сообщает телеканал «360», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Следователями было установлено, что в 2015 году первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков получил полномочия на выдачу разрешений на строительство. Вместе с адвокатом Александром Литвиновым, Сергеем Юриным и другими фигурантами дела они создали преступную группу, чтобы получать взятки за выдачу документов.

Так, в начале 2016 года членами преступной группы было выдано разрешение на строительство дома ООО «Мануфактура Юг» в Хостинском районе Сочи, за это они получили взятку, размер которой составлял 95 миллионов рублей. Полученные деньги члены преступники разделили и потратили по своему усмотрению.