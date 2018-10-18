Трагедия для всех: близкие жертв керченского стрелка рассказали о погибших

За несколько часов до полудня в колледже проводилось торжественное открытие отборочных соревнований на международный чемпионат рабочих профессий. Однако уже приблизительно в 11.40 в учебном заведении началась стрельба.

В списке погибших педагог Светлана Бакланова и ее дочь, административный работник учебного заведения Анастасия. К их дверям несут цветы. По словам знакомых погибших, женщины скорее всего приложили все усилия, чтобы спасти детей. Однако собственные жизни им сохранить не удалось.

«Был самым крутым куратором», - такие сообщения студенты оставляют на странице другого преподавателя техникума - Александра Моисеенко.

Еще один погибший в результате стрельбы - 19-летний студент Егор Перепелкин - за несколько часов до трагедии созванивался со своим другом из Челябинска. Он рассказывал о том, как сильно не хочет идти на занятия, однако все-таки посетит учебное заведение, а также отправил песню «Трагический случай».

Четверо погибших были первокурсниками, им было всего по 15 лет. Чтобы спасти остальных студентов, они, по словам одного из учащихся, «взяли огонь на себя» и начали забрасывать стрелка камнями, таким образом отвлекая юношу.

Помочь ученикам вызвались и те, кто не находился в колледже. Проезжающий мимо места трагедии на грузовике мужчина по имени Александр первым подъехал к учебному заведению и помог вывести девушку, у которой оторвало ногу.

В настоящий момент медики оказывают помощь пострадавшим. Однако сегодня днем стало известно о гибели еще одной студентки. При взрыве она получила тяжелые травмы и скончалась на борту медицинского вертолета во время транспортирвоки в Симферополь.