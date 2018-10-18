Мамаеву и Кокорину предъявлены обвинения в хулиганстве и побоях

Российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в хулиганстве. Об этом заявил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями были предъявлены обвинения в совершении преступлений, которые предусмотрены статьей 116 УК России «Побои» и статьей 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику.

Титов отметил, что в четверг в Главное следственное управление передали еще одно уголовное дело по статье «Побои». Оно было возбуждено по факту «нанесения побоев одному из потерпевших граждан в кафе на Большой Никитской».

Напомним, восьмого октября Мамаев, Кокорин и его брат устроили драку в одном из московских кафе. При потасовке пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. Позже появилась информация, что футболисты перед этим совершили нападение на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Нарушители были арестованы 11 октября, в СИЗО они пробудут до 8 декабря. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».