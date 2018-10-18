Пострадавших при нападении в Керчи в крайне тяжелом состоянии доставили в Москву

Люди, пострадавшие при нападении в Керчи, получили серьезнейшие повреждения внутренних органов, иные ранения видны и без хирургического вмешательства. Взрывное устройство, разорвавшееся в Керченском политехническом колледже, было начинено самыми разными металлическими элементами, чтобы при взрыве пострадало как можно больше людей. Раненых везут лечить в Москву - два специализированных самолета с уже сели в российской столице.

К встрече борта МЧС на аэродроме в Раменском все было готово заранее - реанимобили, вертолеты и врачи медицины катастроф. Изначально планировалось в Москву доставить 10 пострадавших, но одна несовершеннолетняя девушка скончалась от остановки сердца в вертолете по пути из Керчи в Симферополь. В Москву доставили всего девять человек, в том числе двоих привезли вторым бортом МЧС на аэродром в Остафьево.

Специалисты, сопровождавшие раненых, рассказали, что состояние семи человек оценивается как крайне тяжелое, не все пострадавшие находятся в сознании, некоторые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, но перелет перенесли нормально, их состояние удалось стабилизировать, ухудшений нет.

Пострадавших направили в НИИ Рошаля, Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирурги имени Бурденко и Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном учреждении, после чего совершил самоубийство. Жертвами происшествия стали 21 человек, около 50 пострадали.