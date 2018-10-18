«С детства была склонность к оружию» - подруга детства керченского стрелка рассказала о его характере

Подруга детства Владислава Рослякова, устроившего атаку на колледж 17 октября, рассказала о характере молодого человека.

По ее словам, мальчик был жестоким с самого детства. Он любил стрелять из ненастоящего автомата пластиковым пульками, а на просьбу взрослых прекратить, мог нахамить. Со старшим поколением юноша часто разговаривал агрессивно, на повышенных тонах.

Что касается ровесников, по словам девушки, он был замкнутым человеком. Постоянно находился в классе и контактировал лишь с парой человек.

Кроме того, девушка рассказала, что знает отца Рослякова. Она отметила, что тот был психически неуравновешенным человеком.

«Он выходил на улицу с саблей, в очках для сварки. Вставал и начинал говорить про горящие заводы», - пояснила она.

Ситуацию под контролем держали взрослые, которые отнимали у мужчины оружие и старались его успокоить.

Мама, как сообщила знакомая Рослякова, по слухам входила в секту, куда также водила и Влада.

Напомним, трагедия произошла 17 октября, когда 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек. Около 50 - пострадали.