В Audi опровергли слухи о замене фирменного логотипа

Компания Audi опровергла ранее появившиеся слухи о том, что она планирует сменить логотип. Представители компании заверили «Звезду», что публикации, в которых приводилась эта информация, «не имеют под собой почвы».

«Мы наслышаны об этих слухах. Они беспочвенны. Логотип компании Audi остается таким, каким он был. Публикации, в которых фигурировала информация о скорой смене логотипа, не имеют под собой никакой почвы», - рассказали «Звезде» в пресс-офисе компании.

Напомним, ранее появились слухи о том, что компания хочет обновить свой фирменный знак «с помощью более чистого и менее сложного дизайна», написало издание «Автовести». Фотографии примеров новых логотипов появились в twitter портала QuttroWorld.