Путин поздравил Безрукова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Сергея Безрукова. Теплые пожелания актеру театра и кино опубликованы на официальном сайте Кремля.

В сообщении подчеркнуто, что главными слагаемыми актерского и режиссерского успеха Безрукова являются его «многогранный талант, неустанная работа над собой и стремление к новаторству».

Президент отметил и участие актера в общественно полезной и благотворительной деятельности.

В конце Путин пожелал Безрукову «здоровья, вдохновения и всего наилучшего».

Сегодня народному артисту России Сергею Безрукову исполнилось 45 лет.