Путин поздравил Безрукова с юбилеем
Президент пожелал актеру здоровья и вдохновения.
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Сергея Безрукова. Теплые пожелания актеру театра и кино опубликованы на официальном сайте Кремля.
В сообщении подчеркнуто, что главными слагаемыми актерского и режиссерского успеха Безрукова являются его «многогранный талант, неустанная работа над собой и стремление к новаторству».
Президент отметил и участие актера в общественно полезной и благотворительной деятельности.
В конце Путин пожелал Безрукову «здоровья, вдохновения и всего наилучшего».
Сегодня народному артисту России Сергею Безрукову исполнилось 45 лет.