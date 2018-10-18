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Путин заявил, что в Сирии боевики казнили 10 из 700 заложников

Александра Арсентьева
18:02 18.10.2018
Ранее сообщалось, что 13 октября боевики напали на лагерь беженцев в районе населенного пункта Эль-Бахра в Сирии и захватили в плен 700 человек.
Фото: Handout, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Сирии террористы ИГИЛ* захватили почти 700 заложников и выдвинули ультиматум, обещая расстреливать по 10 человек, и позавчера казнили первых. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, левый берег Евфрата находится под патронатом «наших американских партнеров», они опираются на курдские вооруженные формирования. По словам президента, «они явно недоработали», поскольку в нескольких населенных пунктах остались терроритсы.

Также Путин сообщил, что в последнее время боевики ИГИЛ начали расширять там зону своего присутствия и захватили в заложники 130 семей - это почти 700 человек. Боевиками был выдвинут ультиматум, и если его условия не будут исполняться, террористы будут ежедневно убивать по десять человек.

«Позавчера расстреляли десять человек, казнили», - сообщил президент России.

Ранее сообщалось, что 13 октября террористы ИГИЛ* напали на лагерь беженцев в районе населенного пункта Эль-Бахра в Сирии и захватили в плен 700 человек. Среди заложников находятся в том числе граждане западно-европейских и других стран.

*ИГИЛ - организация, запрещенная на территории России.   

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