США планируют вводить санкции против России «раз в месяц-два»

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в Атлантическом совете о том, что Штаты планируют вводить санкции против России «раз в месяц-два». Он уверен, что такая политика и столь широкие жесты должны все-таки возыметь «необходимый эффект», в который господин Волкер свято верит.

Помимо этого, он заявил, что США работает плотно со своими европейскими партнерами в области установления коллективных антироссийских санкций.

«Я верю, что у санкций есть эффект, мы видим свидетельство этого в России», - сказал он на полях Атлантического совета.

При этом каких-то конкретных свидетельств господин Волкер привести не удосужился.