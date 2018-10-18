Умер солист поп-рок группы «Нэнси»

Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко ушел из жизни в возрасте 31 года. Об этом в Facebook рассказал его отец и основатель музыкального коллектива Анатолий Бондаренко.

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», - сообщил он.

Причины смерти музыканта остаются неизвестны.

Поп-рок группа «Нэнси» была образована в 1992 году в Донецкой области. Сергей Бондаренко присоединился к музыкальному коллективу в качестве фронтмена в 2007-м. Наибольшую популярность группе принесла песня «Дым сигарет с ментолом».