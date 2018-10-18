Путин предостерег россиян от пещерного национализма

Владимир Путин в рамках форума «Валдай» объяснил, что проявления «пещерного национализма» не выгодно никому, и в первую очередь, государствообразующему русскому народу. Он отметил, что если мы хотим сохранить страну в том виде, в котором она есть сейчас, то каждый гражданин должен искоренить в себе это чувство превосходства одной нации над другой.

«А если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ», - сказал президент.

Путин объяснил, что желание сохранить Россию в том виде, в котором она существует сейчас и есть здоровое проявление этого чувства. И искренне желая этого, президент, по его словам, и является «настоящим националистом».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии XV заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.