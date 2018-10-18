Путин заявил, что США несут ответственность за судьбу убитого саудовского журналиста

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за судьбу исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги потому, что он жил в Америке.

«Он ведь жил в США. И в этом смысле США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло», - сказал российский лидер, выступая на форуме «Валдай».

Напомним, Хашогги работал обозревателем американского издания Washington Post и с прошлого года жил в Соединенных Штатах. Согласно последней информации, пропавшего в Турции саудовского журналиста могли убить и расчленить в здании консульства Саудовской Аравии в столице Турции.