Опубликовано последнее фото устроившего стрельбу в керченском колледже студента

«Звезда» публикует последнее фото устроившего стрельбу в колледже 18-летнего Владислава Рослякова.

После того как студент открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже и привел в действие самодельное взрывное устройство, он покончил с жизнью в библиотеке учебного учреждения.

Видно, что в день массового расстрела подозреваемый решил надеть футболку с надписью «Ненависть».

Рядом с телом молодого человека было обнаружено ружье, патроны, а также неизвестная книга.

В настоящий момент точные мотивы совершения преступления неизвестны. Рослякову назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

В результате трагедии в Керченском политехническом колледже 21 человек погибли, еще десятки пострадали.

У здания колледжа сегодня проходит акция памяти жертв трагедии. В Крыму объявлен трехдневный траур.