«Возмездие неизбежно» - Путин о последствиях ядерного удара по России
Президент РФ назвал условие применения ядерного оружия Россией.
Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
Владимир Путин заявил, что в российской концепции использования ядерного оружия нет превентивного удара. По словам президента, его применение может быть осуществлено только в качестве ответного удара.
Он подчеркнул, что, если российская сторона когда-либо решит использовать ядерное оружие, то только, точно зная, что потенциальный агрессор наносит удар по России. В таком случае, по словам Путина, «возмездие неизбежно», а противник «будет уничтожен».
«А мы как жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», - заявил президент в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».