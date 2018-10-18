«Возмездие неизбежно» - Путин о последствиях ядерного удара по России

Владимир Путин заявил, что в российской концепции использования ядерного оружия нет превентивного удара. По словам президента, его применение может быть осуществлено только в качестве ответного удара.

Он подчеркнул, что, если российская сторона когда-либо решит использовать ядерное оружие, то только, точно зная, что потенциальный агрессор наносит удар по России. В таком случае, по словам Путина, «возмездие неизбежно», а противник «будет уничтожен».