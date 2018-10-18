Глубокий кризис украинской авиации: речь Порошенко не впечатлила летчиков

Украинская авиация находится в глубочайшем кризисе уже много лет. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, украинские летчики прекрасно понимают, что нынешняя авиация страны не способна защитить небо и вести серьезные боевые действия даже с эквивалентным ей противником. Именно поэтому, по мнению Ищенко, пилоты без особого воодушевления слушали речь Петра Порошенко во время учений «Чистое небо».

«Безусловно, у украинской авиации нет особого воодушевления. Вы же помните, что она перестала летать в небе Донбасса, когда самолеты и вертолеты начали падать один за другим, причем их сбивали не какие-то суперсовременные средства ПВО, а фактически переносные комплексы. То есть украинская авиация не смогла бороться по большому счету даже с полупартизанскими формированиями. Говорить о том, что она способна защитить небо или вести какие-то серьезные боевые действия хотя бы с эквивалентным противником, там, с Румынией, Венгрией или Польшей, не приходится. Потому что этот род войск, как и вся украинская армия, находится в глубочайшем кризисе, и этот кризис начался не сегодня, не вчера и не позавчера. И, безусловно, пилоты это прекрасно понимают: каждый из них знает, какие у него часы налета, когда он в последний раз поднимался в воздух, какая у него техника, как она обслуживается и так далее. И они не строят иллюзий, они понимают, что это выступление Порошенко - это выступление на телекамеру», - объяснил Ищенко в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

Восьмого октября в Винницкой и Хмельницкой областях Украины стартовали авиационные учения «Чистое небо - 2018». В них принимают участие военные стран НАТО. А 16 октября в Киеве сообщили о крушении Су-27 во время выполнения учебно-боевого полета. Оба пилота погибли на месте.

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