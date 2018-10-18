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Путин заявил, что Россия избавилась от терроризма

Александра Арсентьева
16:41 18.10.2018
Россия не победила терроризм в глобальном смысле, однако нанесла ему колоссальный урон.
Путин заявил, что Россия избавилась от терроризма
Фото: Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия избавилась от терроризма в стране, но с глобальным терроризмом пока не удалось справиться, хотя ему был нанесен огромный урон.

«Если постараться прямо ответить на вопрос: мы добились результатов, которых хотели добиться, начиная с тех трагических событий, свидетелями которых мы были в 90-х - начале 2000-х годов? Да, в основном, да», - сказал российский лидер, выступая на форуме «Валдай» в Сочи.

Путин напомнил, что в те годы в России «шла гражданская война», которая глобального, общенационального характера не носила, но, по его словам, это была «прямая война», с использованием тяжелой техники, авиации, с большим числом бандформирований, укомплектованными выходцами из террористических организаций из-за рубежа, включая представителей запрещенной в России «Аль-Каиды»*.

Президент России заявил, что страна избавилась от этого, но не избавились от терроризма как такового, в целом, он представляет и для РФ огромную угрозу.

Поэтому, как отметил Путин, Россия и начала активные операции в Сирии, и добавил, что терроризм представляет большую угрозу для соседних стран, в том числе для Афганистана.

По словам российского лидера, страна не победила терроризм в глобальном смысле, однако нанесла ему колоссальный урон и кардинально изменила к лучшему ситуацию внутри России.

*«Аль-Каида» - организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 

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