Подозреваемый по делу об убийстве саудовского журналиста погиб при загадочных обстоятельствах

Один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги - лейтенант Королевских Военно-воздушных сил Саудовской Аравии Мешаль Саад эль-Бостани погиб в ДТП в Эр-Рияде. При этом никаких подробностей о происшествии не приводится.

Известно, что по данным издания Yeni Safak, аль-Бостани был одним из подозреваемых в убийстве журналиста The Washington Post. Якобы лейтенант прилетел в Турцию 2 октября на частном самолете с группой из 14 человек. Есть предположение, что саудовские граждане сначала долго пытали журналиста, а после обезглавили. Однако никаких прямых доказательств тому нет.

Турецкие власти предполагают, что журналиста могли убить прямо в посольстве Саудовской Аравии, куда Хашогги пришел получить необходимые бумаги о разводе со своей первой женой. Есть запись с камер наблюдения, где видно, что он заходит в здание консульства, но вот момент выхода журналиста почему-то не зафиксирован. Турецкие власти уже получили разрешение на проведение обыска в диппредставительстве Саудовской Аравии.