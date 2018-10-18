В домах отчисленных студентов керченского колледжа проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в домах отчисленных из Керченского политехнического колледжа студентов. Предполагается, что некоторые из них могут быть причастны к организации атаки на учебное заведение, которая произошла накануне.

Кроме того, потенциально причастных к трагедии студентов правоохранители допросили. Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает «Керчь.ФМ».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что керченский стрелок не мог подготовить взрыв в политехническом колледже в одиночку.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате трагедии погибл 21 человек. Около 50 - пострадали.

У здания колледжа сегодня проходит акция памяти жертв трагедии. В Крыму объявлен трехдневный траур.