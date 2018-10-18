«С ним невозможно было поговорить»: бабушка керченского стрелка рассказала о нем

Бабушка подозреваемого в нападении на керченский колледж Владислава Рослякова рассказала, что молодой человек был тихим.

«Он так быстро уходил, что с ним хорошо о чем-то поговорить невозможно было. Был неразговорчивым», - отметила она.

Она рассказала, что задавала ему вопросы о его взаимоотношениях с матерью, он отвечал, что жили дружно, не ругались. Родители молодого человека жили раздельно, Росляков приходил к отцу и они разговаривали, никаких конфликтов с ним бабушка тоже не наблюдала.

Молодой человек никогда не был замечен в агрессивном поведении, он никогда не жаловался, что его кто-то обижает.

«За руку здоровается, прощается за руку», - сказала бабушка Рослякова.

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в образовательном учреждении, после чего совершил самоубийство. Жертвами происшествия стали 21 человек, около 50 пострадали.

В связи с керченской трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур. У здания колледжа сегодня проходит акция памяти погибших при нападении на колледж.