Путин заявил о достижении Россией поставленных в Сирии целей
Россия достигла целей, которые были поставлены при начале военной кампании ВС РФ на территории Сирии. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы в целом добились тех целей, которые перед собой ставили, начиная операцию в Сирийской Арабской Республике», - констатировал он.
Глава государства уточнил, что за прошедшее время от террористов освобождено 95% территории Сирии. Кроме того, удалось предотвратить распад сирийского государства.
Путин также призвал все стороны и дальше наращивать совместную работу по борьбе с терроризмом в Арабской Республике.
«Кто-то действительно сложил оружие и посчитал, что ставил перед собой ложные цели, а кто-то просто спрятался пока за наши гуманитарные акции, и готов в любую секунду взять оружие в руки. Это говорит о том, что все мы должны быть начеку», - пояснил президент.