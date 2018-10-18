Путин заявил о достижении Россией поставленных в Сирии целей

Россия достигла целей, которые были поставлены при начале военной кампании ВС РФ на территории Сирии. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы в целом добились тех целей, которые перед собой ставили, начиная операцию в Сирийской Арабской Республике», - констатировал он.

Глава государства уточнил, что за прошедшее время от террористов освобождено 95% территории Сирии. Кроме того, удалось предотвратить распад сирийского государства.

Путин также призвал все стороны и дальше наращивать совместную работу по борьбе с терроризмом в Арабской Республике.