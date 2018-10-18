Студент колледжа в Керчи рассказал о пожертвовавших собой ради спасения других учащихся

Несколько студентов керченского колледжа фактически пожертвовали собой, чтобы дать своим однокурсникам спастись. Как рассказал один из учащихся, четверо молодых людей, чтобы отвлечь стрелка, забросали его камнями.

«Ребята начали забрасывать его камнями, потому что за его спиной отходили другие дети, группы преимущественно девочек. Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. И сейчас все четверо погибли», - рассказал он.

Молодой человек добавил, что все четверо погибших только поступили в колледж и отучились лишь два месяца.

Другая студента колледжа расказала, что сначала никто не мог поверить в случившееся. Она, как и некоторые другие студенты, во время взрыва подумала, что в столовой упало что-то тяжелое. Однако один из учащихся заверил, что это не учебная тревога и попросил всех немедленно покинуть помещение. После чего студентка вместе с некоторыми другими ребятами перелезла через забор.

Девушка добавила, что в результате трагедии некоторые студенты получили страшные травмы. Часть находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и организовал взрыв в учебном заведении. Трагедия унесла жизни 21 человека. Десятки пострадавших были госпитализированы.

Следователи завели уголовное дело по статье «Теракт», однако позже переквалифицировали на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Занятия в колледже временно приостановлены. Они возобновятся 22 октября уже в другом здании. Пострадавший от взрыва корпус обещают восстановить со временем.

У здания колледжа сегодня проходит акция памяти жертв трагедии 17 октября. В Крыму объявлен трехдневный траур.