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Российские ученые создали устойчивый к ВИЧ эмбрион

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:44 18.10.2018
В 62% случаев мутация приживалась, и зародыш становился невосприимчив к вирусу. Это позволит инфицированной матери родить здорового ребенка.
Российские ученые создали устойчивый к ВИЧ эмбрион
Фото: Custom Medical Stock Photo, Globallookpress

Впервые в России созданы эмбрионы, которые устойчивы  к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ). Отечественным ученым Медицинского университета имени Пирогова и Исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова (МГУ) удалось успешно внести изменения в гены еще на стадии эмбриона. Результаты оказались впечатляющими - у 62% зародышей появилась устойчивость к этому заболеванию.

Для сравнения, китайским коллегам удалось изменить лишь 5% эмбрионов. У них с нужной мутацией оставался только один эмбрион из 20. Об этом сообщило издание «Известия».

Российские ученые использовали оплодотворенные яйцеклетки, которые не подошли для проведения процедуры ЭКО. При этом доказано, что некоторые люди рождаются с такой мутацией без вмешательства врачей и на всю жизнь сохраняют иммунитет к заболеванию.

Этот опыт - первый в России по внесению изменений в зародыши с помощью генной терапии.  Теперь ребенок даже у инфицированной матери с высокой вероятностью сможет остаться здоровым.

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