Путин о трагедии в Керчи: мы создаем мало контента для молодежи

Трагедия в Керчи, где учащийся технологического колледжа расстрелял людей из ружья и подорвал бомбу, является результатом глобализации. Такую точку зрения высказал Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Это результат глобализации, как ни странно. В соцсетях целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах США», - сказал он.

«Люди с неустойчивой психикой создают себе каких-то героев. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента. Это и приводит к трагедиям», - отметил глава государства.

Атаку на колледж устроил 18-летний Владислав Росляков. Жертвами трагедии стал, по последним данным, 21 человек, около 50 получили различные ранения, в том числе тяжелые.

В Республике Крым был объявлен трехдневный траур.