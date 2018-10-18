Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии

Опубликованы фото, которые были сделаны внутри здания Керченского политехнического колледжа после совершенного накануне, 17 октября, нападения.

На кадрах видно, что в здании на первом этаже из-за взрыва выбиты окна, кругом кровавые лужи, разбросаны мебель и вещи студентов. Взрыв, прогремевший в столовой, был такой силы, что стеклянная стена на входе полностью оказалась разрушена. На месте происшествия дежурят правоохранители.

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после этого он совершил самоубийство. Жертвами инцидента стали 21 человек, почти 50 пострадали. У здания колледжа сегодня проходит акция памяти жертв трагедии 17 октября.

Студенты колледжа возобновят учебный процесс 22 октября, но в аудитории, где погибли люди, пока им возвращаться не придется - занятия будут перенесены в другие образовательные заведения.