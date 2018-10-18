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Родителей керченского стрелка накажут за ненадлежащее воспитание сына

Дарья Михалина
14:58 18.10.2018
Родителям устроившего стрельбу в керченском колледже студента предъявят штраф после похорон сына.
Фото: Ruptly

Родителей устроившего стрельбу в керченской школе студента оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение домашних обязанностей. Протокол об административном нарушении уж был оформлен сотрудниками полиции. Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает газета «Известия».

Протокол будет передан родителям после похорон молодого человека. Стоит отметить, что на момент совершения преступления подозреваемому уже было 18 лет, а значит, обвинения по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) предъявить нельзя.

Трагедия в Керчи произошла утром 17 октября. Напомним, в результате атаки 18-летнего студента политехнического колледжа Владислава Рослякова на учебное учреждение погиб 21 человек. Десятки пострадавших были доставлены в больницы.

В Крыму в связи со случившимся объявлен трехдневный траур.

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