«Мама, в нас стреляли»: жительница Керчи рассказала о первом разговоре с дочерью после трагедии

Мама учащейся керченского технологического колледжа Анастасия Шиндина рассказала о первом телефонном разговоре с дочерью, которая в момент стрельбы находилась на территории учебного заведения.

«Это была большая перемена после второй пары, они находились во дворе колледжа. У нас очень теплая погода, они выходят на улицу на территорию колледжа. Она мне позвонила около 12 часов дня и сказала: "Мама, я перелезла через забор, в колледже взрыв и в нас стреляли"», - привела Шиндина слова дочери в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Когда нам позвонила дочь, мы с мужем сразу поехали за ней. Когда мы подъехали к колледжу, я не могу передать состояние, которое было у меня. Самое главное было - обнять своего ребенка и почувствовать, что он жив и здоров», - добавила Шиндина.

По словам женщины, в колледже не было охраны. За порядком в учебном заведении следила только вахтерша.

Трагедия произошла в среду. Восемнадцатилетний учащийся керченского технологического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с помповым ружьем и взрывными устройствами. Сначала он открыл прицельную стрельбу по людям, после чего произвел подрыв и покончил с собой. По последним данным, в результате атаки погибли 21 человек, еще около 50 пострадали.

За четыре дня до атаки молодой человек купил патроны к ружью. Видео с камер наблюдения, установленных в оружейном магазине, сейчас изучают следователи.

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