Названы самые опасные автодороги Москвы

Список московских автодорог, на которых происходит наибольшее количество ДТП, обнародовало столичное МВД. Об этом сообщает сайт «Мослента».

Самыми опасными магистралями для автомобилистов признаны МКАД, Варшавское и Дмитровское шоссе, участок Можайское шоссе - Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект.

Как сообщает ведомство, с начала текущего года на указанных автодорогах произошло 1150 аварий. При этом основными причинами дорожных происшествий являются превышение скорости и несоблюдение дистанции.