Названы самые опасные автодороги Москвы
Столичное управление МВД опубликовало список магистралей, на которых чаще всего происходят аварии.
Фото: Serguei Fomine, Russian Look Globallookpress
Список московских автодорог, на которых происходит наибольшее количество ДТП, обнародовало столичное МВД. Об этом сообщает сайт «Мослента».
Самыми опасными магистралями для автомобилистов признаны МКАД, Варшавское и Дмитровское шоссе, участок Можайское шоссе - Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект.
Как сообщает ведомство, с начала текущего года на указанных автодорогах произошло 1150 аварий. При этом основными причинами дорожных происшествий являются превышение скорости и несоблюдение дистанции.