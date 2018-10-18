Тихая семья: соседи рассказали о керченском стрелке Рослякове и его матери

Специалисты пытаются во всех деталях установить хронологию событий трагедии 17 октября в Керчи, также проводятся экспертизы. Все это поможет ответить на самый главный вопрос - почему 18-летний студент устроил кровавую бойню.

Керченский стрелок Владислав Росляков жил в одноэтажном каменном бараке, он жил с матерью в одной из съемных квартир дома. Небольшой общий огород на заднем дворе, цветы, хозяйственные постройки. Однако живущие в одном подъезде с Росляковыми на просьбу рассказать о своих соседям лишь хлопнули дверью.

Соседи отметили, что Росляковы - ничем особенно не заметная семья: «тихие, приветливые, особенно близких отношений с теми, кто живет рядом они не заводили».

В рамках уголовного дела, которое переквалифицировали с «теракта» на «убийство двух и более лиц», следствие проводит целый ряд экспертиз.

«Назначены судебные и баллистические экспертизы, а также посмертная экспертиза Рослякова. В жилых домах проведены обыски и в том доме, где он жил с матерью», - отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В охотничьем магазине, в котором пять дней назад, 13 октября, Росляков купил патроны (15 пачек по 10 штук) предоставили видео с камеры, установленной в торговом зале. В магазине будущего убийцу запомнили, как молодого 18-летнего обладателя разрешения на оружие. Продали ему боеприпасы в соответствии с законом, уверяет владелец магазина.

Мать керченского стрелка Галина Рослякова накануне была одной из тех, кто первой оказывал помощь раненым. Она работает санитаркой в онкодиспансере, куда приезжают скорые помощи. О том, что это ее сын устроил взрыв и стрельбу, женщине сказали следователи прямо на рабочем месте.

У здания политехнического колледжа сейчас собираются студенты, преподаватели и просто неравнодушные люди. Акция памяти жертв трагедии 17 октября. Родных погибших обещают 18 октября пустить в здание, чтобы они могли забрать их личные вещи.

Учебный процесс у студентов колледжа возобновится 22 октября, но в аудитории, где погибли их товарищи, пока им возвращаться не придется. Занятия перенесут в другие учебные заведения.