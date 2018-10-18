Андреевская церковь в Киеве будет передана Константинопольскому патриархату

Депутаты украинской Верховной Рады большинством голосов приняли законопроект, предложенный президентом Петром Порошенко, согласно которому Андреевская церковь в Киеве будет передана Вселенскому (Константинопольскому) патриархату. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект был принят со второго раза: в первый раз за него проголосовало 216 человек, а во второй - уже 237 народных избранников.

Согласно принятому закону, Андреевская церковь, расположенная на Андреевском спуске в столице Украины, передается в постоянное безвозмездное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. При этом само здание остается в государственной собственности Украины. Также отмечается, что Константинопольский патриархат должен соблюдать законодательство об охране церкви, как объекта культурного наследия.

До утверждения законопроекта Андреевская церковь находилась в пользовании Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). На Украине надеются, что в случае официального получения Украиной автокефалии от Константинополя, УАПЦ станет частью поместной украинской православной церкви.