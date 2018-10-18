Депутаты Рады призвали ужесточить наказание для нарушающих границу россиян

Украинские депутаты проголосовали за принятие закона об уголовном наказании россиян, которые незаконно пересекают границу Украины.

Как пишет УНН, за ужесточение наказания нарушающих границу россиян проголосовали 243 депутата из 450. Таким образом, согласно документу, ответственность будет вводится за пересечение госграницы лицом, «имеющим гражданство государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора», любым способом за пределами пунктов пропуска через украинскую границу.

На Украине «государством-агрессором» объявили Россию в 2015 году.

Ранее нарушителям грозили лишь штрафы и административный арест до 15 суток. Теперь предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Повторное нарушение границы, либо совершение нарушения группой лиц будет караться сроком до 5 лет. В случае применения оружия – до восьми лет.

Кроме того, аналогичное наказание грозит и тем, кто будет пытаться пройти границу Украины через пункты пропуска, но без документов, либо с недостоверными сведениями в паспорте.

Украинский депутат Ирина Луценко попросила Раду принять законопроект, предусматривающий ужесточение наказания граждан РФ за нарушение границ Украины, пишет РИА Новости. По ее словам, на принятии документа также настаивает украинский президент.

Теперь законопроект должен подписать глава государства Петр Порошенко, а в силу он вступит после опубликования в официальной прессе.