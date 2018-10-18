Авиабилеты в Крым и на Дальний Восток станут дешевле

Росавиация предложила сделать программу субсидирования авиаперевозок в Крым, Калиниград и на Дальний Восток круглогодичной и распространить ее на членов многодетных семей. Такая информация появилась на официальном сайте регулятора.

Сейчас билеты по этой программе можно купить на рейсы, совершаемые с 1 марта по 1 декабря. Субсидии от государства получают такие авиакомпании, как «Аэрофлот», Red Wings, «Уральские авиалинии», АЛРОСА, S7, «Ижавиа», «Азимут», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», Nordwind Airlines и Utair.

На официальном ресурсе Росаваиции сказано, что поправки в программу должны утвердить в ноябре этого года. Они вступят в силу с момента подписания соглашения, что позволит россиянам покупать билеты дешевле уже до конца декабря этого года.

Надбавка в размере 300 млн. рублей позволит до 31 декабря выставить на продажу более 40 тысяч льготных билетов, говорится в сообщении регулятора.

С 1 марта по 1 октября было продано более 500 тысяч проездных документов. Чаще всего россияне летали на Дальний Восток – их было реализовано более 300 тысяч, на втором месте Симферополь – 83 тысячи и Калиниград – 43 тысячи.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что он и его дочерние компании останавливают продажу льготных билетов из-за того, что выделенные государством субсидии исчерпаны.