Набиуллина рассказала о проблеме «банковского рабства» в России

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о проблеме так называемого «банковского рабства» в России. Об этом Набиуллина сказала на полях инновационного форума Finopolis в Сочи.

По ее словам, россияне сейчас пользуются самыми современными технологиями, такими, как система онлайн-платежей и мобильный банкинг. Однако, несмотря на это, граждане РФ все еще не имеют возможности выбирать услуги и осуществлять свободный перевод средств независимо от того, в каком банке у них открыт счет.

«Мне кажется, это то, о чем мы должны думать. И мы, как регулятор, хотели бы получить ответную реакцию рынка, что нам делать», - заметила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что в 2014 году Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого «зарплатного рабства». Согласно ему работник вправе сам выбирать банк, в который ему будет переводиться заработная плата. Закон вступил в силу в 2015 году.