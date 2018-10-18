На Кубани чиновники устроили корпоратив в день трагедии в Керчи

В Краснодаре чиновники не стали отменять корпоратив 17 октября, несмотря на произошедшую в Керчи трагедию, сообщает «360». Телеканал также публикует видео банкета.

По информации журналистов, на видео запечатлены чиновники из Министерства дорожного хозяйства, а само мероприятие началось в здании местной филармонии, а закончилось в «одном из самых шикарных ресторанов города».

«Отмечать свой праздник дорожники начали в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, где их со сцены поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Краснодара Евгений Первышов. Затем чиновники переместились в один из самых дорогих ресторанов города, где состоялся банкет, посвященный дню дорожников Кубани», - уточняется в публикации.

«360» добавляет, что получить комментарий от сотрудников краевого министерства по данному факту не удалось.

Накануне, 17 октября, 18-летний учащийся технологического колледжа в Керчи пришел в учебное заведение с ружьем и открыл огонь по людям, после чего произвел подрыв бомбы и покончил с собой. Жертвами атаки на колледж стал, по последним данным, 21 человек, несколько десятков пострадали.