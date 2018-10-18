Большой куш: ресурсы Арктики позволяют покрыть госдолг США

В Арктике сконцентрировано огромное количество природных ресурсов, поэтому этот регион привлекает внимание Запада. Так считает политический обозреватель ИА News Front Юрий Селиванов. Он напомнил о недавней статье в британском издании Daily Star, в которой журналисты посчитали российские запасы полезных ископаемых в Арктике. СМИ оценили их в 22 триллиона долларов - сумму, сопоставимую с госдолгом США.

«Буквально на днях было опубликовано сообщение по поводу того, сколько там природных ресурсов может быть сконцентрировано. Названа даже цифра в долларах. Это более 20 триллионов долларов. Это сумма американского государственного долга, кстати. Если кто-то думает, что Запад настолько деликатный, что он там примет во внимание какое-то международное право, какие-то российские границы, - да плевать они при таком куше на все это хотели», - подчеркнул Селиванов в программе «Открытый эфир».

Арктика становится ареной ожесточенной конкуренции за природные ресурсы. И предстоящие учения НАТО в Норвегии «Единый трезубец», в которых примет участие 50 тысяч военнослужащих из 30 стран, тому подтверждение.

«Я очень хочу еще раз обратить внимание на географию проведения грандиозных маневров НАТО, которые предстоят в ноябре. Они проводятся в Норвегии, то есть на самых ближних для НАТО подступах к русскому северу», - отметил журналист.

По мнению Селиванова, России следует наращивать свое военное присутствие в Арктике.

«Я очень надеюсь, что следующие маневры российских вооруженных сил будут не на востоке, а будут называться "Север-2019"», - выразил надежду журналист.

На Коллегии Минобороны России 31 августа глава российского военного ведомства Сергей Шойгу назвал защиту национальных интересов страны в Арктическом регионе и его активное развитие приоритетами деятельности ВС РФ.

По его словам, Арктика стала объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств, что может в дальнейшем привести к конфликтам в регионе. Шойгу добавил, что Минобороны продолжит реализацию Комплексного плана по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике до 2020 года, чтобы адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы.

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