Россиянка представила песню для участия в Детском Евровидении

В Сети появился клип россиянки Анны Филипчук на песню, с которой она планирует участвовать в детском конкурсе Евровидение-2018.

По сюжету видео на песню «Непобедимы» 13-летняя певица идет к своей мечте, на пути ей попадаются различные подростки со своими историями.

Как пишет РИА Новости, Филипчук родом из Барнаула, но сейчас живет в Москве. Девочка с семи лет участвует в российских и международных конкурсах, в которых не раз становилась лауреатом. Отмечается, что девочка также является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике.

Напомним, Детское Евровидение, проходящее с 2003 года, состоится в ноября в Белоруссии.