У нас тут проходной двор - преподаватель о безопасности в колледже в Керчи

Меры безопасности в колледже в Керчи, где накануне, 17 октября, 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу по людям и произвел подрыв бомбы, оставляли желать лучшего. Об этом журналистам рассказал один из преподавателей учебного заведения.

«У нас стоит металлоискатель, у нас стоит рамка эта дурацкая, турникет. Но у нас нет охраны, у нас это для галочки. У нас чтобы ребенка больного отпустить, надо собрать четыре подписи от администрации, чтобы он пошел домой больной, зато у нас проходной двор», - цитирует его «Керчь FM». «У нас могут через забор перелезть, спокойно это сделать. Да даже в окно можно залезть - нет решеток на первых этажах», - возмущенно добавил педагог.

Преподаватель вспомнил, что, когда началась стрельба, дети в панике побежали из колледжа, а после столпились на остановке, не понимая, что им делать. Никто не ожидал, что такое может случиться, добавил педагог.

Напомним, жертвами трагедии стал, по последним данным, 21 человек. Еще около 50 получили ранения.