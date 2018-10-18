Студенты керченского колледжа закрывали друг друга от пуль телами

Студенты керченского колледжа, в котором вчера произошла страшная трагедия, все еще находятся в шоке и с трудом делятся своими эмоциями от пережитого с журналистами.

В разговоре с «Керчь FM» двое студенток рассказали, что, услышав хлопок, сначала посчитали, что это злая шутка. Но когда осознали опасность, у всех началась паника. При этом, пытаясь спастись из здания, в котором произошел взрыв, некоторые студенты не теряли самообладания и оказывали помощь друг другу, часто ценою своих жизней.

«Девочка стояла во внутреннем дворе. Ее какой-то парень схватил и говорит: "Бежим отсюда". Но стреляли с двух сторон. Ее парень спас, а сам умер, ему в голову выстрелили. Она вместе с ним упала, пыталась ему помочь, тянула, но ничего не получилось. Она поняла, что его не спасет и выбежала. После этого началась стрельба без остановки», - рассказали студентки колледжа.

«Мы услышали выстрелы и выбежали во двор. Увидели, что все люди в крови. Потом прибежали взрослые, сказали, что нужно бежать. Я попыталась оказать помощь одногруппнице, она лежала без сознания. Я ей давала пощечины, обливала водой. Потом прибежали взрослые, у нее пошла кровь из носа и изо рта. Ее не спасли. Ей 16 лет только исполнилось», - с трудом вспоминает еще одна учащаяся.

По рассказу других студентов, молодые люди перебрасывали своих товарищей через забор. Многие приседали, чтобы студенты могли выбраться по их спинам.

Напомним, количество жертв трагедии в Керчи возросло уже до 21 человека. Около 50 пострадавших остаются в больницах.