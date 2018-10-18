Аксенов заявил о вероятном наличии сообщников у атаковавшего колледж в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что керченский стрелок не мог подготовить взрыв в политехническом колледже в одиночку.
По его словам, его коллеги придерживаются такого же мнения, что у студента, атаковавшего учебное учреждение, были сообщники. Об этом пишет ТАСС. Глава региона уверен, что главной задачей следствия является установление сообщников Рослякова.
«Задача - установить, кто его (студента-стрелка) готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Однако подготовительные мероприятия в одиночку этот негодяй осуществить не мог», - подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма отметил, что все керченские учебные заведения в настоящее время находятся под защитой, вокруг них была установлена вооруженная охрана.
Также о том, что у массового убийства в коллежде в Керчи могут быть организаторы, а также другие исполнители заявляли в НАК.
Напомним, студент политехнического колледжа Керчи Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, еще почти 50 пострадали. В Крыму объявлен трехдневный траур.
Следователи завели уголовное дело по статье «Теракт», однако позже переквалифицировали на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи105 УК РФ).